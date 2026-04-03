Taylor Swift prepara casamento com Kelce para cerca de 150 convidados

De acordo com a revista 'US Weekly', o casal tem preferido avisar amigos e familiares de maneira informal sobre a data e o local da celebração. A ideia é manter uma cerimônia relativamente discreta, apesar da presença de várias celebridades.
A lista de convidados deve ficar em torno de 150 pessoas, incluindo nomes próximos da cantora como Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, as irmãs do grupo Haim e Zoë Kravitz. Fontes ouvidas pela publicação afirmaram que o casal chegou a considerar uma festa maior, mas decidiu reduzir o evento.
Taylor, aliás, percorreu os cinco continentes desde março de 2023 com a turnê 'The Eras Tour', definida como a mais lucrativa do mundo - mais de 1 bilhão de dólares. Segundo a revista People, ela distribuiu 197 milhões de dólares (R$ 1 bi) em bônus aos profissionais envolvidos na turnê.
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar.
A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha.
Durante passagem por Londres, na Inglaterra, para a turnê, Swift bateu mais um recorde: superou Michael Jackson e tornou-se a artista com mais apresentações no mítico estádio de Wembley: 8 ao todo, contra 7 do ídolo. Nas apresentações, Ed Sheeran e Florence Welch foram os convidados especiais.
Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados.
Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. “Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos”.
Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania. Ela passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais.
Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada.
'The Eras Tour' foi a 6Âª e mais recente turnÃª da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vÃ¡rios perÃodos de sua carreira. O fato de nÃ£o ter promovido trÃªs discos devido Ã pandemia levou a dar essa concepÃ§Ã£o mais global.