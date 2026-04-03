Galeria

Mar de Wadden abriga vestígios de uma cidade que os cientistas consideravam “lendária”

Vestígios de uma cidade submersa, que muitos consideravam lenda, surpreenderam pesquisadores durante uma expedição em 2023.

Por Flipar
Imagem Pixabay

A cidade fica no litoral norte do país, no Mar de Wadden. Também chamado de Mar Frísio, ele tem o Mar do Norte de um lado, e as costas da Alemanha, Holanda e Dinamarca do outro.

Ralf Roletschek - Wikimídia Commons

O Mar de Wadden é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2009. O reconhecimento foi concedido pela UNESCO devido à sua biodiversidade única e importância ecológica global. A região abriga milhões de aves migratórias e diversas espécies marinhas em seus extensos bancos de areia e marés.

NASA

Ele é pouco profundo e, durante a maré baixa, tem planícies arenosas que permitem até a travessia do continente para as ilhas.

Ralf Roletschek - Wikimídia Commons

Essas ilhas são as Frísias. Ao todo, 13 ilhas que formam um cordão abrangendo as costas de Holanda, Alemanha e Dinamarca.

Domínio Público

Uma das principais ilhas frísias é Terschelling. Com cerca de 5 mil habitantes, sua economia se concentra em turismo, agricultura e pesca.

jhellingman wikimedia commons

Ao redor da ilha, há bancos lodosos e arenosos, que ficam expostos na maré baixa. Essas áreas formam um habitat essencial para moluscos, crustáceos e aves costeiras. Além disso, atraem turistas que praticam o “wadlopen”, caminhada pelas planícies de maré.

Ra Boe - Wikimídia Commons

A cidade perdida era chamada de Rungholt e, segundo a lenda que se perpetuou ao longo dos séculos, desapareceu depois de uma forte tempestade enviada por Deus como punição pelos pecados dos habitantes.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros.

Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay

Conta a lenda que, em 1362, jovens bêbados se uniram para tentar obrigar um padre a dar a unção dos enfermos a um porco.

Imagem de Alexa por Pixabay

O padre se recusou a fazer o sacramento, foi à igreja e rezou pedindo que Deus castigasse o grupo.

Imagem de kalhh por Pixabay

Rezava a lenda que um barulho de sino, pertencente à igreja, costumava ser ouvido em toda a região.

Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay

Agora, ruínas de Rungholt foram descobertas a partir de análises geofísicas feitas pelos arqueólogos.

Divulgação

Eles lanÃ§aram mÃ£o de testes cientÃ­ficos como gradiometria magnÃ©tica e induÃ§Ã£o eletromagnÃ©tica para as pesquisas.

ReproduÃ§Ã£o do site Aguaex GeociÃªncias

Os estudos, então, confirmaram: Rungholt existiu! Os cientistas analisaram os destroços encontrados e a descoberta chamou atenção.

Reprodução do Twitter @critographer

Além de restos da igreja, também foram achados vestígios de outras construções e de montes erguidos para proteger a cidade das marés altas.

Reprodução do Twitter @critographer

Os pesquisadores revelaram que ali havia, inclusive, um porto com intenso comércio marítimo, focado principalmente na venda de peixes, ostras e redes.

Flickr Roberto Guglielmo e Lucas Lacaz Ruiz e Imagem de Alfred Coop por Pixabay

Veja Mais