116 anos do Theatro Municipal: uma pérola no Centro do Rio

Localizado na Praça Floriano Peixoto, a popular Cinelândia, no centro da capital fluminense, o edifício de influência eclética é um dos mais importantes da cultura e da arquitetura brasileira.
Embora carregue “municipal” no nome, o local está ligado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Em mais de um século de história, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro já foi palco de grandes espetáculos de ópera, balé e música clássica.
A ideia de construção do Theatro nasceu ainda em fins do século 19, quando o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, passou por intensa transformação urbana.
Com as reformas urbanísticas promovidas pelo prefeito Pereira Passos, inspiradas em Paris, surgiu a proposta de erguer um teatro nos moldes das grandes cidades europeias para atender a demanda por atividades culturais para a elite da época.
O governo de então promoveu um concurso público e a construção foi elaborada pelos arquitetos Francisco de Oliveira Passos - filho do prefeito Pereira Passos - e Alberto Guilbert, este último de origem francesa.
A arquitetura do edifício teve forte inspiração da Ópera Garnier, de Paris, combinando elementos do classicismo europeu com riqueza de detalhes e uma ornamentação exuberante.
A inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro se deu em 14 de julho de 1909, com a realização de cerimônia solene e um concerto que teve a presença de artistas nacionais e internacionais.
Ao longo de sua história, o espaço abrigou grandes companhias de ópera, orquestras sinfônicas e balés clássicos. Na foto, imagem da peça 'César e Cleópatra', em montagem da companhia Dulcina-Odilon em 1944.
Nomes consagrados mundialmente, como o tenor italiano Enrico Caruso, a soprano greco–americana Maria Callas, o pianista polaco Arthur Rubinstein e e o bailarino letão Mikhail Baryshnikov se apresentaram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
O interior do Theatro é repleto de obras de arte, com vitrais, esculturas, afrescos e desenhos de artistas brasileiros como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e João Zeferino da Costa.
Com capacidade para 2.200 pessoas, o palco também já foi cenário de algumas das mais importantes apresentações da história da cultura brasileira.
O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ponto de encontro de tradição e inovação, já passou por diversas reformas e restaurações ao longo de sua centenária história.
Em 27 de maio de 2010, o local foi reinaugurado após uma extensa reforma iniciada dois anos antes, com restauração total de sua estrutura original, melhorias na acústica, na acessibilidade e com modernização dos equipamentos técnicos.
Alguns eventos de impacto já aconteceram neste século, como temporadas do ballet “O Quebra-Nozes”.
Em 2022, o Theatro hospedou um concerto para marcar os 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil.
Houve também no período montagens de “Carmen”, de Georges Bizet, “Tristão e Isolda”, de Richard Wagner, e “La Traviata”, de Giuseppe Verdi.
Atualmente, o Theatro Municipal recebe temporada de récitas da ópera “Os Pescadores de Pérolas”, por ocasião dos 150 anos de falecimento do compositor francês Georges Bizet.
O palco carioca abriga corpos artísticos estáveis como a Orquestra Sinfônica, o Ballet e o Coro de Theatro Municipal, além de funcionar como espaço de formação cultural e acesso à arte para públicos diversos.