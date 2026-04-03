Estilo de Vida Batata frita semipronta faz mal à saúde? Na hora da pressa de preparar algo rápido e prático na cozinha, a batata frita semipronta é uma opção que pode facilitar a tarefa. Porém, fica a dúvida: será que faz mal à saúde? Por Flipar

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