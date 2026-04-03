Estilo de Vida Flores perenes que brotam e embelezam o ano inteiro Flores são mais do que simples ornamentos: elas trazem vida, beleza e harmonia para ambientes internos e externos.Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental. Por Flipar

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