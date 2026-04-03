Gastronomia com efeitos sensoriais: o restaurante mais caro do mundo

O espaço tem pratos que chegam a custar 12 mil reais por pessoa. Ele foi inaugurado em 2014 pelo renomado chef Paco Roncero no Hard Rock Hotel Ibiza.
O restaurante oferece uma experiência gastronômica altamente tecnológica e imersiva, combinando alta gastronomia com projeções, realidade virtual e efeitos sensoriais.
Para garantir tudo isso, a equipe do restaurante trabalhou lado a lado com chefs, engenheiros, cenógrafos, ilusionistas, arquitetos e roteiristas durante dois anos.
O lugar ganhou status de exclusividade extrema pois abre para funcionamento apenas na alta temporada espanhola, ou seja, de junho a setembro.
O Sublimotion promete levar os clientes a um universo que une a culinária tradicional com criatividade e tecnologia.
Desde que abriu suas portas, o restaurante tem sido um ponto de encontro para celebridades internacionais que buscam experiências exclusivas.
A sala de jantar do Sublimotion Ã© uma sala de projeÃ§Ã£o personalizada com capacidade para apenas 12 pessoas.
Os hóspedes são recebidos em um lounge futurista antes de serem levados à sala de jantar, que é toda equipada com projetores de última geração, alto-falantes e sistemas de iluminação.
Isso cria uma experiência imersiva, colocando os clientes em uma jornada por campos, praias, ambientes subaquáticos com águas-vivas, e até o Polo Norte.
O menu do Sublimotion muda sazonalmente e apresenta uma variedade de pratos criativos e inovadores. Os pratos são preparados com os ingredientes mais frescos e da mais alta qualidade.
A experiência Sublimotion também inclui apresentações de entretenimento ao vivo, com números de música, dança e acrobacias.