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Estudo revela que remédios para dormir podem agravar o risco de demência

Um estudo da Universidade da Califórnia, publicada pelo Journal of Alzheimer’s Disease, apontou que o uso recorrente de remédios para dormir pode elevar o risco de demência em até 79%.

Por Flipar
Melany @ tuinfosalud.com Unsplash

O estudo avaliou cerca de três mil idosos sem demência por nove anos e 20% deles desenvolveram quadro de demência. Ele identificou que esse aumento do risco de demência está atrelado ao tipo e quantidade de medicamentos utilizados.

Pixabay/stevepb

O estudo também concluiu que indivíduos brancos têm uma probabilidade maior de ficarem com demência. Entre remédios que induzem o sono estão diazepam, zolpidem e clonazepam.

Imagem gerada por i.a

Dois casos de pessoas famosas que sofrem de demência lançaram luz sobre o perigo dessa doença que afeta não apenas o paciente , mas também tem reflexos em toda a família.

Reprodução Instagram/ Renato Miranda/TV Globo/Divulgação

Em agosto de 2023, o programa Fantástico, da Globo, revelou que o jornalista Maurício Kubrusly havia sido diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Ele trabalhou por 34 anos na emissora até maio de 2019.

Renato Miranda/TV Globo/Divulgação

A doença é a mesma que afeta o ator de Hollywood Bruce Willis, aposentado desde 2022. O drama vivido por Willis e sua família é acompanhado pelos fãs pelas redes sociais em postagens da mulher Emma , da ex-mulher Demi Moore e das filhas.

- Reprodução Instagram

A demência frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa que afeta regiões do cérebro e provoca perda progressiva de funções do órgão.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os lobos frontais e temporais laterais são as áreas cerebrais mais afetadas.A DFT é uma condição mais rara que outros tipos de demência e a hereditariedade é um fator muito influente.

- Dominio Publico/hippopx.com

A doença costuma aparecer em pessoas com idade entre 45 e 65 anos. A DFT não tem cura, mas seus sintomas podem ser abrandados com uma série de medidas acompanhadas de especialistas de áreas como psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia.

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Os sintomas mais comuns se manifestam em comportamentos e na linguagem. Alterações de personalidade, dificuldade para controlar impulsos e perda de memória são outros efeitos.

Gerd Altmann pixabay

Além da avaliação dos sintomas, o diagnóstico requer exames complementares. Entre eles, tomografia e ressonância magnética.

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Para evitar remédios para dormir que possam comprometer a saúde , alguns alimentos e algumas ervas podem ajudar bastante a afastar o estresse, permitindo um maior relaxamento. Veja alguns eficazes.

Imagem gerada por i.a

Camomila: O chá de camomila é conhecido por suas propriedades calmantes, graças à apigenina, um antioxidante que promove relaxamento e induz o sono. Consumir uma xícara antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e preparar o corpo para o descanso.

Youtube/ Temperos da Vida

Lavanda: O aroma da lavanda, seja em forma de óleo essencial ou chá, é eficaz para relaxar a mente e aliviar o estresse. Pesquisas mostram que ela melhora a qualidade do sono e reduz casos leves de insônia.

Imagem de FinjaM por Pixabay

Maracujá: Rico em substâncias calmantes, como a passiflorina, o maracujá é ideal para aliviar o estresse e promover uma noite tranquila. Tanto o suco quanto o chá das folhas podem ser consumidos à noite.

Pixabay

Banana: Por ser rica em magnésio, potássio e triptofano, a banana ajuda a relaxar os músculos e estimular a produção de serotonina e melatonina, hormônios essenciais para o sono.

Aveia: Contém melatonina e carboidratos de fácil digestão, que estimulam a produção de serotonina no cérebro. Consumir uma porção de aveia antes de dormir ajuda a acalmar o sistema nervoso.

Divulgação

Amêndoas: Além de serem uma ótima fonte de magnésio, essencial para o relaxamento muscular, as amêndoas contêm proteínas que mantêm estáveis os níveis de açúcar no sangue durante a noite.

Reprodução do site blog.rodeowest.com.br/agronegocio/oportunidades-plantio-de-cacau/

Mel: Consumir uma pequena quantidade de mel antes de dormir estimula a liberação de melatonina e reduz a produção de orexina, um neurotransmissor ligado à vigília.

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Erva-cidreira: Seu chá tem propriedades calmantes que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um sono mais profundo e reparador.

Maria Maltseva por Pixabay

Kiwis: Fonte de serotonina e antioxidantes, o kiwi é eficaz para melhorar a qualidade do sono. Comer dois kiwis à noite pode regular o ciclo circadiano e reduzir a insônia.

Imagem de NoName_13 por Pixabay

Cerejas: Contêm melatonina natural, um hormônio que regula o sono. Beber suco de cereja ou consumi-las frescas antes de dormir ajuda a melhorar a duração do sono.

Frutasdeaz/Youtube

Gengibre com limÃ£o: Este chÃ¡ tem efeito calmante, reduzindo a tensÃ£o fÃ­sica e mental. Consumir Ã  noite auxilia na digestÃ£o e ajuda o corpo a relaxar naturalmente.

DivulgaÃ§Ã£o/Receita de VÃ³

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