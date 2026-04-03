Estilo de Vida Passeio com cão imaginário vira tendência na Alemanha; conheça o ‘hobby dogging’ Uma tendência inusitada que está ganhando as ruas e parques da Alemanha tem se espalhado pelas redes sociais. Trata-se do 'hobby dogging', uma prática que consiste em simular toda a rotina de cuidados e treinamentos de um cão que só existe na imaginação. Por Flipar

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