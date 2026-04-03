Páscoa: origem, tradição e a decoração com árvores temáticas

Os galhos secos representam o luto pela morte de Cristo. Eles são enfeitados com casquinhas de ovos naturais, que são coloridas para representar a alegria da ressurreição.
As árvores podem ser pequenas para a decoração dentro das casas ou grandes para ornamentação de espaços públicos.
Em Pomerode, cidade catarinense colonizada por imigrantes alemães, as árvores de Páscoa já são uma tradição.
A Osterbaum- que significa Árvore de Páscoa em alemão- é gigantesca e montada na rua, num ponto de grande movimento , atraindo visitantes.
Esta árvore, por exemplo, tem 85 mil casquinhas. O clima na cidade na Semana Santa equivale ao Natal em outras cidades que investem na data para celebrações. Assim, a Páscoa torna-se um grande atrativo turístico em Pomerode.
Em Pomerode, é comum encontrar árvores de Páscoa não apenas na decoração do interior das residências, mas também enfeitando os quintais.
Alguns ovos são coloridos de forma natural. Com casca de cebola, fica num tom alaranjado. Com cebola roxa, o ovo fica marrom. Açafrão e urucum deixam o ovo amarelo. A Eierkraut, erva daninha com bulbo abaixo das folhas, deixa o ovo roxo. E há também a pintura dos ovos à mão.
Muitas pessoas fazem desenhos especiais nos ovos para decorar o ambiente interno ou externo das casas com padronagens delicadas e festivas.
Ovos gigantes também são pintados com cores vibrantes e desenhos harmoniosos num toque especial para a decoração das ruas e praças.
Outro costume em Pomerode nessa época é a Stiba - uma serenata cujos músicos são recebidos pelas famílias com bolo e café. Geralmente, a serenata é feita ao som de acordeão ou bandoneão.
As árvores de Páscoa estão se espalhando e já existem diversos modelos à venda nos sites. Tem ovos de diversas cores, decorados com filetes dourados, e os galhos podem receber iluminação.
Também há modelos com LED que ficam brihantes. Os preços variam conforme tamanho, detalhes e tecnologia.
No Cristianismo, a Páscoa é celebrada no Domingo da Ressurreição de Jesus, de acordo com o Novo Testamento. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e a mais antiga festa cristã.
O domingo de Páscoa é o desfecho da Semana Santa, que começa na Quinta-Feira (Lava-pés e Última Ceia); passa pela Sexta-feira da Paixão (crucificação); e pelo Sábado de Aleluia. Antes, há a Quaresma (40 dias de jejum, orações e penitências).
O termo 'Páscoa' deriva do latim Pascha e do grego bíblico ????? Paskha, do hebraico ?????? (Pesa? ou Pesach), a Páscoa judaica, com significado de 'passagem'.
A data da Páscoa foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Niceia, em 325 d.C. Assim, ocorre na primeira lua cheia após o equinócio que marca o início da primavera no hemisfério norte.
A inclusão do coelho na Páscoa, segundo reportagem da BBC, pode ter sido a seguinte: um coelho teria ficado preso no túmulo aberto de Jesus e, por isso, testemunhou a ressureição, passando a ser símbolo de boas novas.
Diz-se também que coelho e os ovos – elementos pagãos - eram vistos na Antiguidade como símbolos da fertilidade. Assim, à medida que esses povos foram cristianizados, esses elementos foram incluídos na festa cristã.
A tradição dos ovos remonta ao século 12, na França. Na volta da segunda Cruzada, durante a Quaresma, Luís VII foi recebido de forma festiva com produtos das terras exploradas, incluindo ovos.
No século 13, confeiteiros franceses fizeram ovos de chocolate, recheados com bombons, e esse costume se consolidou na Páscoa. E foi se modernizando com o passar do tempo, com chocolates cada vez mais sofisticados.