Estilo de Vida Páscoa: origem, tradição e a decoração com árvores temáticas A Árvore de Páscoa está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Com inspiração na árvore de Natal, muitas pessoas decoram a casa ou o comércio, substituindo os símbolos tradicionais do fim de ano por referências da Semana Santa. Por Flipar

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