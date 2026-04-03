Bolhas infláveis gigantes divertem, mas preocupam: entenda o risco

Vendidas pela internet, elas se tornaram atração garantida para crianças, que adoram deslizar sobre a água ou inventar manobras dentro das esferas transparentes.
Porém, por não possuírem abertura interna, as bolhas podem se tornar perigosas em caso de emergência, já que a pessoa não consegue sair sozinha.
Em ambientes abertos, como o mar, se a bolha for levada pela correnteza, seria necessário um resgate de barco ou até de helicóptero.
Em abril de 2023, um caso com uma bolha assustou em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um casal se divertia, passeando na bolha gigante, quando percebeu que o equipamento estava solto e poderia ser levado pela correnteza.
O problema aconteceu porque a bolha costuma ter uma corda, que é puxada por uma pessoa. Porém, o homem que segurava o equipamento com o casal dentro não sabia nadar, começou a se afogar e acabou soltando a corda.
Banhistas perceberam e acionaram os bombeiros. Um grupo de salvamento entrou na água para evitar que a bolha fosse embora e para salvar o homem responsável pelo brinquedo. Todos foram resgatados.
Em dezembro de 2024, um menino de 8 anos foi resgatado após ficar à deriva no mar dentro de uma bolha inflável em Ubatuba, São Paulo. Um marinheiro que passeava de lancha avistou a criança e ajudou no socorro.
Segundo o marinheiro, o brinquedo se soltou de um cabo e foi levado pelo vento; a bolha já estava furada e vazando.
Após esse incidente, a empresa responsável pelo aluguel das bolhas foi intimada pela Secretaria de Urbanismo e precisou encerrar o serviço, que é proibido na cidade.
Um caso trágico ocorrido na Rússia, em 2013, chamou a atenção quando um turista desceu uma montanha de neve dentro de uma dessas bolhas.A bolha não parou no ponto previsto e continuou rolando sem parar. O turista acabou morrendo em decorrência dos impactos.
Vale destacar que existe uma versão mais segura dessas bolhas na qual o participante veste uma bolha apenas da cintura para cima.
Nesse formato, as pernas ficam livres para correr e chutar, permitindo jogos cheios de choques engraçados entre os competidores, mas sem grandes riscos de acidente.