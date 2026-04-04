Galeria Armênia, o País das Pedras que guarda as raízes do cristianismo no Cáucaso Com pouco mais de 3 milhões de habitantes e cerca de 29 mil km², a Armênia é um país independente de território relativamente pequeno. Ainda assim, sua grande riqueza histórica e cultural faz com que uma viagem pelo país mereça ao menos uma semana. Por Flipar

Divulgação / Armenia Travel / Comitê de Turismo da Armênia