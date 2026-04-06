Casa de Tomie Ohtake recebe exposição e passa a ser centro cultural

Foi apenas no início da década de 1950, quando já se aproximava dos 40 anos, que Ohtake ingressou no mundo da arte, ao estudar com o artista Keisuke Sugano. O início tardio não foi empecilho para que sua produção logo ganhasse relevância, tornando-se uma das grandes representantes do movimento abstracionista no Brasil ao lado de nomes como Alfredo Volpi, Cícero Dias, Lygia Clark, Hélio Oiticica, entre outros.