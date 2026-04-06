Animais Caso de menina que adotou comportamentos caninos após viver quase 5 anos com cachorros intriga cientistas Um dos casos mais impactantes já documentados de 'crianças selvagens' — e que desperta a curiosidade de pesquisadores até hoje — é o da menina de Oxana Malaya, que conviveu por quase cinco anos entre cães na Ucrânia. Conheça essa história! Por Flipar

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