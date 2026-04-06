Animais

Caso de menina que adotou comportamentos caninos após viver quase 5 anos com cachorros intriga cientistas

Um dos casos mais impactantes já documentados de 'crianças selvagens' — e que desperta a curiosidade de pesquisadores até hoje — é o da menina de Oxana Malaya, que conviveu por quase cinco anos entre cães na Ucrânia. Conheça essa história!

Por Flipar
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Nascida em 1983, na Ucrânia, Oxana viveu em um ambiente familiar marcado por pobreza e abandono. Aos três anos, após ser deixada do lado de fora de casa em uma noite fria, buscou abrigo em um canil e passou a conviver com cães.

Reproduc?a?o/YouTube

Durante esse período, a menina se alimentou de restos de comida e carne crua e dormiu no chão, adotando comportamentos típicos dos animais com os quais vivia. Sem contato social humano regular, ela perdeu a capacidade de falar e passou a se comunicar por meio de latidos e rosnados.

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Sua situação permaneceu desconhecida por cerca de cinco anos, até chamar a atenção de vizinhos. Quando foi resgatada pelas autoridades, os cães demonstraram comportamento protetor em relação a ela.

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Depois disso, Oxana foi encaminhada a um orfanato e iniciou tratamento com acompanhamento educacional e terapêutico intensivo. Apesar do longo período de isolamento, conseguiu desenvolver linguagem e habilidades básicas relativamente rápido.

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Ainda assim, especialistas indicaram que o impacto do abandono precoce afetou permanentemente seu desenvolvimento cognitivo. Na vida adulta, ela passou a viver em uma instituição de cuidados especiais e mantém contato frequente com animais.

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Mesmo após décadas de reabilitação, alguns comportamentos adquiridos na infância ainda aparecem ocasionalmente. Seu caso tornou-se referência no debate científico sobre a influência do ambiente na formação humana.

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