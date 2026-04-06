Alcântara, no Maranhão, reúne ruínas coloniais e base espacial brasileira

Na costa maranhense, Alcântara está a cerca de 30 quilômetros de São Luís, capital do estado, do outro lado da Baía de São Marcos. Fundada durante o período colonial, a cidade tornou-se um dos principais centros econômicos do Maranhão a partir do século 18, graças à economia do açúcar e, depois, do algodão.
Nessa época, foram construídos casarões, igrejas e prédios públicos que hoje formam um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, cujo tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional (IPHAN) aconteceu em 1984.
Alcântara abriga atualmente mais de 300 edificações coloniais, muitas delas tombadas, o que transforma o município em um verdadeiro museu a céu aberto, apesar do estado de abandono de muitas dessas estruturas.
Entre os destaques desse conjunto estão as ruínas do Palácio Negro e da Igreja de São Matias a Igreja do Carmo, além do pelourinho e de sobrados que resistem ao tempo com fachadas desgastadas, mas carregadas de história.
Além do patrimônio arquitetônico, Alcântara guarda forte herança cultural afro-brasileira. A cidade possui a maior proporção de população quilombola do Brasil, com 84,6% de seus moradores autodeclarados (cerca de 15 mil pessoas). São dezenas de comunidades descendentes de escravizados que mantêm tradições vivas até hoje
Alcântara só pode ser acessada com facilidade por via marítima, em travessias que partem de São Luís. Esse aspecto contribui para a preservação do ritmo tranquilo e de sua paisagem urbana pouco modificada ao longo dos anos.
Porém, a cidade tem uma faceta altamente tecnológica pela presença do Centro de Lançamento de Alcântara, uma das estruturas mais estratégicas do programa espacial brasileiro.
Criado em 1983 e inaugurado oito anos depois, o centro foi construído em Alcântara pelo fato de a região ter uma das localizações estrategicamente mais privilegiadas do mundo para esse tipo de operação, próxima à Linha do Equador (apenas 2,3 graus de latitude).
Essa proximidade permite aproveitar a velocidade maior de rotação da Terra, reduzindo significativamente o consumo de combustível nos lançamentos, com economia de até 30%. Além disso, as condições climáticas da região são consideradas favoráveis, com maior regularidade meteorológica .
O centro é utilizado para lançamentos de foguetes e testes de tecnologias espaciais. Apesar disso, sua história é marcada por desafios. Em 2003, a explosão de um foguete vitimou 21 pessoas, no que é considerado o maior desastre da área espacial brasileira. Além disso, a implantação da base impactou comunidades locais, especialmente quilombolas, que foram deslocadas durante sua construção, tema que ainda gera debates e reivindicações.
Essa convivência entre passado e futuro é o aspecto mais fascinante de Alcântara. De um lado, ruínas coloniais silenciosas. De outro, uma base científica que aponta para o futuro tecnológico do país.