Filmes e Séries Russell Crowe faz 62 anos! Novo filme do ator estreia nos cinemas americanos Russell Crowe completa 62 anos no dia 7 de abril de 2026 e vai comemorar a data com a estreia nos cinemas dos Estados Unidos do seu novo filme, 'Em Nome do Sangue', três dias depois, no dia 10 de abril. No longa, também estrelado por Luke Hemsworth e Daniel MacPherson, Crowe interpreta um treinador veterano de MMA. Por Flipar

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