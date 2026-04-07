Jurubeba: Planta pouco badalada ajuda a evitar doenças do fígado

Se fizer chÃ¡ de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na Ã¡gua durante a fervura, para que as propriedades sejam extraÃ­das. Tome o chÃ¡ logo apÃ³s o preparo ou EM ATÃ? 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado nÃ£o Ã© alcanÃ§ado.