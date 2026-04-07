Jurubeba: Planta pouco badalada ajuda a evitar doenças do fígado

Conhecida por seu sabor amargo, a jurubeba é rica em alcaloides, flavonoides e vitaminas do complexo B, que ajudam na digestão e no fortalecimento do fígado. Possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e digestivas.
Ela auxilia na prevenção de problemas hepáticos, como hepatite e cirrose, e melhora condições relacionadas à má digestão. Também é usada no tratamento de anemia e no controle da pressão arterial. Pode ser consumida em chás (infusão das folhas ou frutos secos) ou em conserva.
Para chá, ferva 1 colher de sopa de folhas ou frutos com água, coe e consuma após esfriar. Porém, a jurubeba não deve ser ingerida de forma prolongada, pois contém grande quantidade de alcaloides e esteroides. Além disso, o composto “tuiona” presente na planta pode causar convulsões quando ingerido em altas doses.
Feito de ervas ou frutas, o chá - seja de jurubeba ou de outros vegetais - é uma bebida consumida em todo o mundo que pode trazer vários beneficios para a saúde. Veja sua origem e saiba como preparar uma bebida perfeita.
O chá tem origem na China (mais de 2 mil anos antes de Cristo), mas também se popularizou em outros países que tornaram-se produtores em escala mundial: Bangladesh, Índia, Nepal, Vietnã, Uganda e Quênia, entre outros.
Dentre os consumidores mais vorazes, a Inglaterra é uma referência. E para os britânicos, o chá perfeito deve ser preparado com folhas inteiras, não em saquinhos, pois, na produção, as folhas menores, de pior qualidade, é que são processadas.
Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros 'segredos', que o Flipar revela. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada.
A chaleira com a água deve ser levada ao FOGO MÉDIO ATÉ FERVER. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas num bule PREVIAMENTE ESCALDADO para INFUSÃO (tampa bem colocada) durante NO MÁXIMO 5 MINUTOS. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
Se fizer chÃ¡ de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na Ã¡gua durante a fervura, para que as propriedades sejam extraÃdas. Tome o chÃ¡ logo apÃ³s o preparo ou EM ATÃ? 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado nÃ£o Ã© alcanÃ§ado.
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.
Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).
Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona.
Diuréticos (evitam cistites): Hibisco, Erva-Doce, Boldo, Alecrim, Gengibre, Carqueja, Cavalinha (foto), Girassol, Quebra-Pedra, Pata-de-Vaca.
Energéticos: Mate, Preto (foto), Branco, Earl Grey, Verde.
Queimam gorduras: Preto, Gengibre, Earl Grey (foto), Girassol, Pata-de-Vaca.
Reduzem açúcar no sangue : Verde, Alecrim, Canela, Gengibre, Carqueja (foto), Pata-de-Vaca, Quebra-Pedra, Girassol.
Reforçam a memória: Verde (foto), Alecrim, Sálvia.
Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota).
O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices.
Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento.