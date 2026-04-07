‘Catedral do mar’: cientistas descobrem estrutura de corais colossal em ilha do Pacífico

Com aproximadamente 1.347 metros quadrados, o organismo foi comparado a uma 'catedral submersa' devido Ã sua magnitude e complexidade arquitetÃŽnica â?? a base foi comparada a quatro ÃŽnibus escolares enfileirados.
Embora jÃ¡ fosse conhecido pelos moradores das Ilhas Maug, no arquipÃ©lago das Ilhas Marianas, o coral nunca havia sido mensurado com precisÃ£o, principalmente devido Ã s limitaÃ§Ãµes de seguranÃ§a.
A estrutura impressiona não apenas pela extensão — cerca de 31 metros no topo e 62 metros na base — mas também pela possível idade estimada em mais de dois mil anos.
Como colônias da espécie Porites rus não formam anéis de crescimento visíveis, os pesquisadores calcularam sua antiguidade com base na taxa média de expansão lateral, próxima de um centímetro por ano.
Antes dessa descoberta, o maior exemplar conhecido do gênero Porites havia sido identificado em 2020 na Samoa Americana. A colônia localizada no arquipélago das Ilhas Marianas, porém, revelou dimensões cerca de 3,4 vezes superiores.
Outro aspecto que despertou interesse foi o local onde o coral se desenvolveu: a caldeira vulcÃ¢nica de Maug, considerada pelos cientistas um verdadeiro laboratÃ³rio natural na Terra.
A região conta com emissões submarinas de dióxido de carbono que tornam a água mais ácida, permitindo estudar como recifes e organismos marinhos reagem às mudanças climáticas.
Situado no arquipélago das Marianas — conhecido por abrigar o ponto mais profundo do planeta —, o ecossistema de Maug oferece um contraste entre a saúde deste megacoral e zonas devastadas pelo excesso de CO?, servindo como um campo de estudo crucial para a biologia marinha.
A descoberta reforça a ideia de que partes remotas do planeta ainda guardam patrimônios naturais pouco explorados pela ciência. Esse cenário ressalta a importância de manter a integridade de reservas marinhas, garantindo a sobrevivência de ecossistemas naturais que, uma vez degradados, são impossíveis de recuperar.
A espécie Porites rus é conhecida por formar estruturas densas e de crescimento bastante lento, o que torna o tamanho alcançado por essa colônia ainda mais impressionante do ponto de vista científico.
De acordo com a NOAA, a enorme escala da formação nas Ilhas Maug exigiu adaptações nos métodos de medição, já que limitações de segurança durante os mergulhos impediram avaliações diretas convencionais.