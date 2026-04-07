Galeria Imune à ferrugem? Conheça detalhes do aço inox O aço inoxidável é amplamente conhecido por sua alta resistência à ferrugem, sendo muito utilizado em diferentes aplicações do dia a dia e da indústria. No entanto, é importante destacar que ele não é totalmente imune à corrosão, especialmente quando exposto a condições extremas. Sua principal característica é a presença de cromo em sua composição, em quantidade suficiente para formar uma camada protetora na superfície do material. Essa camada atua como uma barreira contra a oxidação agressiva p Por Flipar

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