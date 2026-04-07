Entretenimento Eles são coadjuvantes nas animações, mas conquistaram o carinho do público A Disney/Pixar já lançou muitos filmes de sucesso, com personagens carismáticos. E vários deles, embora não sejam protagonistas, são muito queridos do público. Relembre 20 personagens secundários que conquistaram a plateia. Por Flipar

Montagem Flipar