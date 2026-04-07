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Frutas que são fontes complementares de proteínas: conheça as mais ricas

As frutas são mais conhecidas por fornecer vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm pequenas quantidades de proteínas. Embora não sejam uma fonte principal desse nutriente, algumas frutas podem contribuir nesse aspecto juntando-se a outros alimentos.

Por Flipar
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As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas

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É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios.

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Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios.

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Goiaba Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade

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Abacate O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol

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Jaca A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.

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Amora A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele.

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Damasco seco O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia

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Passas As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.

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Figos secos Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.

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Kiwi O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.

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Laranja Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.

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Banana A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.

Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:

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Salada de abacate com amora e nozes Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.

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Salada de goiaba com kiwi e quinoa Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.

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E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:

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Suco de goiaba com laranja e hortelã Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.

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Suco de kiwi com banana e limão Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.

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