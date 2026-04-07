Galeria Frutas que são fontes complementares de proteínas: conheça as mais ricas As frutas são mais conhecidas por fornecer vitaminas, minerais e fibras, mas também contêm pequenas quantidades de proteínas. Embora não sejam uma fonte principal desse nutriente, algumas frutas podem contribuir nesse aspecto juntando-se a outros alimentos. Por Flipar

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