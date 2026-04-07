Animais Assustador: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber Um passeio despretensioso à beira-mar colocou um turista britânico frente a frente com um perigo extremo.Durante um mergulho nas Filipinas, o historiador Andy McConnell, de 73 anos, interagiu com um dos seres mais letais do oceano sem ter consciência do risco. Por Flipar

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