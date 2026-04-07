Galeria Semente da Araucária, pinhão tem minerais e dá energia O pinhão é uma semente que está presente nas feiras e mesas do Brasil, que ganha maior destaque nas festas do meio do ano, mas pode ser consumido o ano inteiro: cozido e temperado com sal, ou de outras maneiras saborosas. Por Flipar

Marcelo Träsel/Wikimédia Commons