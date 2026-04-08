Quem é Augusto Cury, escritor best-seller que entrou na corrida presidencial

'Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada', afirmou Cury.
Augusto Jorge Cury nasceu em 2 de outubro de 1958 na cidade de Colina, interior de São Paulo. Médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ele ganhou prestígio no mercado editorial como best-seller de autoajuda.
Paralelamente à atuação clínica e como professor, ele ganhou notoriedade como escritor, com obras voltadas ao desenvolvimento pessoal, à psicologia e à reflexão sobre comportamento humano.
Ao longo da carreira, Cury se dedicou a pesquisas sobre os processos emocionais e cognitivos, desenvolvendo a Teoria da Inteligência Multifocal. Essa proposta busca explicar como se estruturam os pensamentos e as emoções, além de sugerir caminhos para ampliar o controle sobre a própria mente e melhorar a qualidade de vida.
A teoria foi apresentada em sua obra “Inteligência Multifocal”, publicada em 1999, na qual o autor descreve diversos elementos considerados fundamentais para a formação da inteligência.
Seus livros alcançaram grande circulação, com mais 25 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil e presença em mais de 70 países.
Entre seus títulos mais conhecidos está “O Vendedor de Sonhos”, que recebeu, em 2009, o prêmio de melhor ficção concedido pela Academia Chinesa de Literatura e foi posteriormente adaptado para o cinema em 2016, sob direção de Jayme Monjardim e com César Troncoso e Dan Stulbach como protagonistas.
Além da produção literária, Augusto Cury desenvolveu projetos educacionais e sociais voltados ao desenvolvimento emocional. Entre eles está a Escola da Inteligência, iniciativa que propõe a formação de jovens mais preparados para lidar com emoções, relações interpessoais e tomada de decisões.
Apesar do sucesso editorial e da popularidade de suas ideias, o trabalho de Augusto Cury também é alvo de questionamentos no meio acadêmico. Especialistas apontam que a Teoria da Inteligência Multifocal não segue integralmente os critérios científicos tradicionais, como validação por pares e publicação em periódicos especializados, o que limita sua aceitação na comunidade científica.
Em 2009, o autor chegou a ser desafiado para um duelo pelo escritor Paulo Coelho para comprovar os números das vendas de seus livros. 'A preocupação com o primeiro lugar é sintoma típico de uma sociedade doente e sedenta de fama', declarou Cury, à época.
Augusto Cury é casado com a médica dermatologista Suleima Cury. Dessa união nasceram três filhas: Camila, Carol e Cláudia.