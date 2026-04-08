Galeria Quem é Augusto Cury, escritor best-seller que entrou na corrida presidencial No dia 5 de abril de 2026, o partido Avante anunciou o escritor Augusto Cury como pré-candidato à presidência da República nas eleições de outubro. Ele se junta a outros seis nomes nessa condição: o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã). Por Flipar

Reprodução do Instagram @augustocury