Relembre algumas músicas que falam sobre a Lua

Apolo II

Com a passagem da missão Apolo II pela órbita da Lua, o único satélite natural da Terra voltou a ser um dos assuntos mais comentados do planeta. A nave lançada no dia 1º de abril de uma base da Nasa na Flórida, Estados Unidos, foi tripulada pelo comandante Reid Wiseman, e os astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen