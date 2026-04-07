Relembre algumas músicas que falam sobre a Lua

Com a passagem da missão Apolo II pela órbita da Lua, o único satélite natural da Terra voltou a ser um dos assuntos mais comentados do planeta. A nave lançada no dia 1º de abril de uma base da Nasa na Flórida, Estados Unidos, foi tripulada pelo comandante Reid Wiseman, e os astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy HansenNASA/Sam Lott
Em homenagem à ida dos astronautas da Nasa em direção à Lua, o Correio preparou uma lista com 10 músicas que falam sobre a LuaNASA
Canção romântica do cantor norte-americano Frank Sinatra, que usa a Lua como metáfora para um amor ideal, expressando desejo de conexão profundaDivulgação
A canção composta por Bruno Mars fala sobre solidão e saudade, em que o cantor conversa com a Lua como uma forma de lidar com a ausência de alguém amadoTMJ Brazil/Divulgação
Apesar de não ter propriamente uma letra, a melodia é uma peça instrumental melancólica e introspectiva, frequentemente associada à luz da Lua e a sentimentos profundos e contemplativos. A melodia foi feita por um dos maiores compositores e pianistas de todos os tempos, o alemão Ludwig van BeethovenReprodução/pesquisa
Uma canção suave sobre amor duradouro composta pelo cantor Neil Young. A música celebra a conexão entre duas pessoas sob a luz da Lua cheiaLEON NEAL
Composta pela banda Toploader a canção traz uma atmosfera leve e feliz, descrevendo momentos de alegria e união sob a luz do luarMinervino Júnior/CB/D.A.Press
Pink Moon é uma música curta e enigmática, com tom introspectivo, que usa a Lua como símbolo de mudança e passagem do tempo. A canção pertence ao cantor Nick Drake, que fez sucesso nos EUA durante o início dos anos 1970 mas acabou morrendo ainda jovem, de overdose por antidepressivos, em 1974Ed Alves/CB
Lua e Estrela é uma canção delicada e romântica que usa os astros do céu noturno para falar de amor, desejo e conexão, com uma atmosfera suave e intimista. A música é composta pelo cantor baiano Caetano VelosoAFP
The Killing Moon é uma música com um tom um tanto quanto sombrio e poético, que aborda destino, inevitabilidade e forças misteriosas ligadas à Lua. A canção é de autoria da banda de rock de Liverpool, Echo & the Bunnymen, que fez sucesso no Reino Unido durante meados dos anos 1970 e 1980Ed Alves/CB
Essa é uma clássica canção sobre solidão que se transforma em esperança quando o amor finalmente aparece sob a 'Lua azul'. Uma linda música para os apaixonados, composta pelo grupo musical The MarcelsJOSEPH EID / AFP
Lua de Cristal é uma canção alegre e otimista. Na letra, a cantora e apresentadora Xuxa fala sobre sonhos, magia e desejo de um futuro melhorReprodução: Redes Sociais