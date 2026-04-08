Estilo de Vida Tricô: a moda despojada que atravessa estações Utilizado em diferentes épocas do ano, o tricô pode ser leve para noites frescas de verão ou mais espesso para enfrentar o frio intenso. Além de resultar em peças úteis, a prática também traz benefícios para a saúde física e mental, funcionando até como forma de terapia. Por Flipar

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