Educação MEC Livros: plataforma do governo oferece milhares de livros gratuitos on-line O MEC Livros é uma plataforma do Ministério da Educação, em que são oferecidos milhares de livros de autores nacionais e internacionais, de diferentes gêneros e áreas do conhecimento, para leitura on-line, de forma totalmente gratuita. Para acessá-la, basta que o usuário tenha conexão à internet e uma conta no Gov.br, o que torna o processo simples e disponível para a maioria das pessoas. O serviço funciona como uma biblioteca pública tradicional, porém em formato digital, o que permite que o le Por Flipar

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