MEC Livros: plataforma do governo oferece milhares de livros gratuitos on-line

Essa iniciativa do governo federal tem como objetivo ampliar o acesso à leitura, além de fortalecer o acesso ao conhecimento e à diversidade cultural, apoiar a formação de estudantes e professores das redes pública e privada, difundir clássicos da literatura nacional e internacional, incentivar o hábito da leitura e promover a integração de novas tecnologias no ensino.
O acesso pode ser feito pelo site 'https://meclivros.mec.gov.br/' ou pelo aplicativo oficial. Primeiro, você faz login com a conta Gov.br; depois, é só buscar um título no catálogo, pegar emprestado e começar a ler. Alguns livros possuem limite de cópias digitais e, nesses casos, é possível entrar em uma fila de espera até que o título seja liberado. Atenção: o serviço está disponível para celular, computador e tablet e não é compatível com dispositivos Kindle.
No primeiro acesso, inclusive, o usuário pode escolher seus gêneros de leitura preferidos. Dentro da plataforma, os títulos são organizados em categorias como 'em alta', 'adicionados recentemente', 'romance', 'poesia', 'autores clássicos brasileiros' e 'best-sellers', entre outras, e o usuário pode navegar e buscar a leitura desejada de acordo com sua preferência.
Entre os livros disponíveis no acervo está 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', de J.K. Rowling, primeiro livro de uma das séries mais famosas e mais vendidas de todos os tempos. A obra conta a história de um menino órfão, Harry Potter, que vive com os tios e descobre, aos 11 anos, que é bruxo e precisa aprender a sobreviver em um mundo cheio de magia e vilões, enquanto entende o verdadeiro significado da amizade.
Entre os romances contemporâneos, está disponível para leitura gratuita o livro 'SMS para Você: O Amor Mandou Mensagem', da autora Sofie Cramer, que ganhou uma adaptação para o cinema com Priyanka Chopra, Sam Heughan e participação de Celine Dion. A história acompanha Clara, que, após a morte do noivo, começa a enviar mensagens para o antigo número dele, sem saber que o contato foi transferido para o jornalista Sven.
Dentre os clássicos da literatura mundial, está disponível 'Orgulho e Preconceito', de Jane Austen, um dos romances mais conhecidos da literatura inglesa. A obra retrata os costumes e as convenções sociais da Inglaterra do século 19 e acompanha o romance entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.
Outro clássico disponível é 'O Morro dos Ventos Uivantes', de Emily Brontë. O livro acompanha a relação intensa e conflituosa entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, que desenvolvem uma ligação profunda desde a infância. Impedidos por convenções sociais e escolhas pessoais, eles seguem caminhos distintos quando Catherine decide se casar com outro homem. Anos depois, Heathcliff retorna rico e determinado a se vingar daqueles que considera responsáveis por seu sofrimento.
Também está disponível na platoforma o livro 'A Metamorfose', de Franz Kafka, que conta a história de Gregor Samsa, um homem que, de um dia para o outro, acorda transformado em um inseto, em uma narrativa crítica sobre viver de aparências, classe social e relações familiares.
O MEC Livros também disponibizou alguns obras da autora sul-coreana Han Kang, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024 pelo conjunto de sua obra. Entre os títulos disponíveis para leitura estão 'Sem Despedidas', 'Atos Humanos', 'A Vegetariana' e 'O Livro Branco'.
Na literatura brasileira, há uma seção dedicada a autores clássicos, com títulos como 'Primeiras Estórias', de João Guimarães Rosa; 'Macunaíma: o Herói sem Nenhum Caráter', de Mário de Andrade; 'Memórias Póstumas de Brás Cubas', de Machado de Assis; 'Senhora', de José de Alencar; e 'Via-Láctea', de Olavo Bilac, entre outros.
Ainda na literatura brasileira, para o público infantojuvenil, há diversas opções, como 'A Droga da Obediência', de Pedro Bandeira, primeiro livro da série de aventura de 'Os Karas', que também conta com outros títulos disponíveis na plataforma. Essa série costumava ser muito utilizada como livro paradidáticos em escolas.