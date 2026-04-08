Estilo de Vida Mais que uma indumentária, o Quimono é um símbolo da alma japonesa Mais do que um simples traje, o quimono representa memória, tradição e identidade cultural. O livro 'Tecendo Histórias: O Imaginário dos Quimonos', lançado em fevereiro de 2026 pelo Museu da Imigração Japonesa, mostra como essa vestimenta carrega significados ligados à cultura japonesa e à presença de seus descendentes no Brasil. Por Flipar

Takaaki Kawai - wikimedia commons