Astrologia Sobe e desce: entenda o poder das marés e como elas funcionam As marés são um dos fenômenos naturais mais fascinantes do planeta, marcando o movimento constante das águas do mar entre momentos de alta e baixa. Esse vai e vem não acontece por acaso: está diretamente ligado às forças cósmicas que atuam sobre a Terra. Compreender por que as marés mudam é mergulhar em uma história de conexões invisíveis entre nosso planeta, a Lua e até o Sol. Por Flipar

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