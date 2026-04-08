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Pesquisadores descobrem que escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos

A história das grandes civilizações pode ser contada através de seus monumentos de pedra, mas é na fragilidade dos manuscritos que se encontram os traços mais humanos do passado. A escrita desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Antigo Egito, sendo essencial para a administração do Estado, a prática religiosa e a preservação do conhecimento. Nesse contexto, o trabalho dos escribas tornou-se indispensável para o funcionamento da sociedade, já que eram responsáveis por registrar inf

Por Flipar
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A investigação, detalhada em março, revelou que esses profissionais utilizavam uma mistura mineral para sobrepor falhas em papiros, permitindo que o material fosse reaproveitado em vez de inutilizado.

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A técnica consistia na aplicação de uma tinta branca, formulada com calcita e huntita, que servia de base para novas inscrições ou ajustes em desenhos, funcionando de forma muito parecida com o corretivo que é utilizado hoje.

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Esse procedimento foi observado em um exemplar do 'Livro dos Mortos', onde um escriba modificou deliberadamente a silhueta de uma figura religiosa para deixá-la mais 'perfeita'.

Reproduc?a?o/Facebook/Museu Fitzwilliam, Universidade de Cambridge

Tal descoberta é significativa pois humaniza os antigos profissionais da escrita, demonstrando que, apesar do rigor histórico da época, o erro e a revisão eram partes naturais e aceitas do processo criativo e documental.

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Além da eficiência econômica, já que o papiro era um recurso valioso, o achado evidencia o profundo conhecimento químico que os egípcios detinham sobre os pigmentos naturais disponíveis em sua região.

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Segundo os especialistas, ao integrar o pigmento branco Ã  superfÃ­cie das obras, eles garantiam uma estÃ©tica final impecÃ¡vel mesmo apÃ³s alteraÃ§Ãµes estruturais no texto ou na arte.

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A descoberta reforça a ideia de que hábitos aparentemente modernos, como corrigir e reescrever textos, já estavam presentes há milênios, revelando o alto nível de organização e conhecimento da cultura egípcia antiga.

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No Antigo Egito, o domínio da escrita estava profundamente ligado à organização política, religiosa e cultural da sociedade. Por conta disso, os escribas figuras altamente respeitadas.

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O papiro era produzido a partir de uma planta abundante às margens do Rio Nilo e se tornou o principal suporte para registrar leis, contratos, textos sagrados e relatos administrativos.

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Escrever naquela época não era apenas um ofício administrativo, mas um ato sagrado, visto que a palavra 'hieróglifo' era o equivalente grego do termo egípcio 'palavras dos deuses'.

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A figura do escriba ocupava um estrato social privilegiado, sendo o elo entre a vontade do faraó e a execução prática das leis e rituais. Dominar essa técnica exigia anos de estudo rigoroso e um conhecimento profundo sobre a manipulação de tintas e pincéis.

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