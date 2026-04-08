Galeria Pesquisadores descobrem que escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos A história das grandes civilizações pode ser contada através de seus monumentos de pedra, mas é na fragilidade dos manuscritos que se encontram os traços mais humanos do passado. A escrita desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Antigo Egito, sendo essencial para a administração do Estado, a prática religiosa e a preservação do conhecimento. Nesse contexto, o trabalho dos escribas tornou-se indispensável para o funcionamento da sociedade, já que eram responsáveis por registrar inf Por Flipar

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