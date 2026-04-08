Pesquisadores descobrem que escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos

A investigação, detalhada em março, revelou que esses profissionais utilizavam uma mistura mineral para sobrepor falhas em papiros, permitindo que o material fosse reaproveitado em vez de inutilizado.
A técnica consistia na aplicação de uma tinta branca, formulada com calcita e huntita, que servia de base para novas inscrições ou ajustes em desenhos, funcionando de forma muito parecida com o corretivo que é utilizado hoje.
Esse procedimento foi observado em um exemplar do 'Livro dos Mortos', onde um escriba modificou deliberadamente a silhueta de uma figura religiosa para deixá-la mais 'perfeita'.
Tal descoberta é significativa pois humaniza os antigos profissionais da escrita, demonstrando que, apesar do rigor histórico da época, o erro e a revisão eram partes naturais e aceitas do processo criativo e documental.
Além da eficiência econômica, já que o papiro era um recurso valioso, o achado evidencia o profundo conhecimento químico que os egípcios detinham sobre os pigmentos naturais disponíveis em sua região.
Segundo os especialistas, ao integrar o pigmento branco Ã superfÃcie das obras, eles garantiam uma estÃ©tica final impecÃ¡vel mesmo apÃ³s alteraÃ§Ãµes estruturais no texto ou na arte.
A descoberta reforça a ideia de que hábitos aparentemente modernos, como corrigir e reescrever textos, já estavam presentes há milênios, revelando o alto nível de organização e conhecimento da cultura egípcia antiga.
No Antigo Egito, o domínio da escrita estava profundamente ligado à organização política, religiosa e cultural da sociedade. Por conta disso, os escribas figuras altamente respeitadas.
O papiro era produzido a partir de uma planta abundante às margens do Rio Nilo e se tornou o principal suporte para registrar leis, contratos, textos sagrados e relatos administrativos.
Escrever naquela época não era apenas um ofício administrativo, mas um ato sagrado, visto que a palavra 'hieróglifo' era o equivalente grego do termo egípcio 'palavras dos deuses'.
A figura do escriba ocupava um estrato social privilegiado, sendo o elo entre a vontade do faraó e a execução prática das leis e rituais. Dominar essa técnica exigia anos de estudo rigoroso e um conhecimento profundo sobre a manipulação de tintas e pincéis.