Galeria Acúleos x espinhos: entenda a curiosa diferença botânica Muitas plantas apresentam estruturas pontiagudas que confundem até os mais atentos observadores. À primeira vista, parecem espinhos, mas na verdade são acúleos, com origem distinta. Essa diferença é fundamental para compreender como a natureza cria mecanismos de defesa variados. Os espinhos são modificações de folhas, ramos ou até de estípulas, integrados ao sistema vascular da planta. Já os acúleos são apenas projeções da epiderme, sem ligação com vasos condutores. Essa distinção anatômica expl Por Flipar

imagem gerada por i.a