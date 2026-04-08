Estilo de Vida Onde tudo vira gelo: as cidades mais frias do mundo Localizadas na Rússia, as cidades de Oymyakon e Yakutsk estão entre os lugares habitados mais frios do planeta. Mesmo na primavera, as temperaturas podem ficar abaixo de zero, enquanto no inverno os termômetros chegam a registrar cerca de 50 graus negativos. Por Flipar

Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life