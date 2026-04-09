Entretenimento Mazzaropi: 114 anos de nascimento de um dos nomes mais populares do cinema nacional O dia 9 de abril de 2026 marca os 114 anos de nascimento de Amácio Mazzaropi (1912 - 1981), um dos nomes mais populares da história do cinema nacional. Dono de um estilo único, que combinava humor, crítica social e forte apelo popular, ele construiu uma carreira sólida e duradoura, tornando-se um fenômeno de bilheteria em um período em que o cinema brasileiro ainda buscava consolidar sua identidade. Cineasta, ator, roteirista e produtor, ele também foi empresário. O Flipar relembre a seguir a tr Por Flipar

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