Apreensão recorde! Cão farejador ‘super-herói’ descobre carga de quase 50 toneladas de drogas no RJ

De modo geral, cães farejadores passam por treinamentos específicos desde filhotes, aprendendo a associar odores a recompensas. Algumas raças são mais comuns de serem utilizadas em operações policiais, resgates, controle de fronteiras, detecção de drogas, explosivos e até diagnósticos médicos.
Essa habilidade está ligada principalmente ao número de receptores olfativos — que pode ultrapassar 300 milhões em certas raças — além do temperamento, resistência física e facilidade de treinamento. Veja exemplos de raças boas de faro!
Bloodhound – No topo dessa lista dos especialistas está o Bloodhound, frequentemente citado como o 'detetive' supremo do mundo canino. Ele tem um olfato extremamente preciso e persistente, sendo capaz de seguir trilhas de vários dias.
Isso é possível graças aos cerca de 300 milhões de receptores olfativos e uma conformação física peculiar: suas orelhas longas e caídas ajudam a 'varrer' os odores do chão diretamente para o focinho.
Pastor Alemão – Uma das raças mais versáteis no trabalho de segurança. Além do excelente olfato, o pastor alemão tem inteligência elevada, disciplina e grande capacidade de adaptação, sendo empregado tanto na detecção de substâncias quanto em operações de resgate.
Beagle â?? Menor e extremamente Ã¡gil, o beagle Ã© o preferido em aeroportos e alfÃ¢ndegas por ser menos intimidador para o pÃºblico, mas possui um faro aguÃ§adÃssimo para detectar alimentos, sementes e produtos ilÃcitos em bagagens.
Labrador retriever – Também é muito utilizado como cão farejador por seu temperamento dócil e alta motivação por recompensas, o que o torna excelente para o trabalho de busca e salvamento ou detecção de doenças, como variações glicêmicas ou certos tipos de câncer.
Springer spaniel inglês – É outro excelente farejador, muito utilizado na detecção de explosivos e drogas. Ele se destaca pela agilidade, rapidez e entusiasmo durante as operações, características essenciais em missões de inspeção.
Pointer Inglês – O Pointer Inglês também merece menção, especialmente em contextos de busca em campo aberto, devido à sua energia quase inesgotável e instinto de caça refinado.
Basset Hound – Embora pareça mais lento, o Basset Hound compartilha a herança genética de rastreamento dos sabujos, contando com uma habilidade de manter o nariz colado ao rastro por longas distâncias sem perder o foco.
Além dessas raças, o Malinois belga — semelhante ao utilizado na operação da Maré — vem ganhando cada vez mais espaço em forças policiais e militares ao redor do mundo por conta não apenas do faro, mas por sua velocidade e foco, sendo capaz de ignorar distrações externas para localizar explosivos ou narcóticos em ambientes caóticos.