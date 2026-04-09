Animais Apreensão recorde! Cão farejador ‘super-herói’ descobre carga de quase 50 toneladas de drogas no RJ Um cão farejador da raça pastor-belga de malinois chamado 'Hulk' foi decisivo para localizar um bunker do tráfico durante uma operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, revelando um depósito com cerca de 48 toneladas de drogas — considerada a maior apreensão desse tipo já registrada no Brasil. O recorde anterior havia sido em 2021, com apreensão de 36,5 toneladas. A ação ocorreu na madrugada do dia 8 de abril e mobilizou aproximadamente 250 policiais em comunidades como Nova Holan Por Flipar

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