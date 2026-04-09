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Apreensão recorde! Cão farejador ‘super-herói’ descobre carga de quase 50 toneladas de drogas no RJ

Um cão farejador da raça pastor-belga de malinois chamado 'Hulk' foi decisivo para localizar um bunker do tráfico durante uma operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, revelando um depósito com cerca de 48 toneladas de drogas — considerada a maior apreensão desse tipo já registrada no Brasil. O recorde anterior havia sido em 2021, com apreensão de 36,5 toneladas. A ação ocorreu na madrugada do dia 8 de abril e mobilizou aproximadamente 250 policiais em comunidades como Nova Holan

Por Flipar
Montagem/Divulgac?a?o/PMERJ

De modo geral, cães farejadores passam por treinamentos específicos desde filhotes, aprendendo a associar odores a recompensas. Algumas raças são mais comuns de serem utilizadas em operações policiais, resgates, controle de fronteiras, detecção de drogas, explosivos e até diagnósticos médicos.

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Essa habilidade está ligada principalmente ao número de receptores olfativos — que pode ultrapassar 300 milhões em certas raças — além do temperamento, resistência física e facilidade de treinamento. Veja exemplos de raças boas de faro!

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Bloodhound – No topo dessa lista dos especialistas está o Bloodhound, frequentemente citado como o 'detetive' supremo do mundo canino. Ele tem um olfato extremamente preciso e persistente, sendo capaz de seguir trilhas de vários dias.

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Isso é possível graças aos cerca de 300 milhões de receptores olfativos e uma conformação física peculiar: suas orelhas longas e caídas ajudam a 'varrer' os odores do chão diretamente para o focinho.

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Pastor Alemão – Uma das raças mais versáteis no trabalho de segurança. Além do excelente olfato, o pastor alemão tem inteligência elevada, disciplina e grande capacidade de adaptação, sendo empregado tanto na detecção de substâncias quanto em operações de resgate.

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Beagle â?? Menor e extremamente Ã¡gil, o beagle Ã© o preferido em aeroportos e alfÃ¢ndegas por ser menos intimidador para o pÃºblico, mas possui um faro aguÃ§adÃ­ssimo para detectar alimentos, sementes e produtos ilÃ­citos em bagagens.

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Labrador retriever – Também é muito utilizado como cão farejador por seu temperamento dócil e alta motivação por recompensas, o que o torna excelente para o trabalho de busca e salvamento ou detecção de doenças, como variações glicêmicas ou certos tipos de câncer.

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Springer spaniel inglês – É outro excelente farejador, muito utilizado na detecção de explosivos e drogas. Ele se destaca pela agilidade, rapidez e entusiasmo durante as operações, características essenciais em missões de inspeção.

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Pointer Inglês – O Pointer Inglês também merece menção, especialmente em contextos de busca em campo aberto, devido à sua energia quase inesgotável e instinto de caça refinado.

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Basset Hound – Embora pareça mais lento, o Basset Hound compartilha a herança genética de rastreamento dos sabujos, contando com uma habilidade de manter o nariz colado ao rastro por longas distâncias sem perder o foco.

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Além dessas raças, o Malinois belga — semelhante ao utilizado na operação da Maré — vem ganhando cada vez mais espaço em forças policiais e militares ao redor do mundo por conta não apenas do faro, mas por sua velocidade e foco, sendo capaz de ignorar distrações externas para localizar explosivos ou narcóticos em ambientes caóticos.

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