Notícias

Os países com maior território do mundo

Alguns países se destacam pela enorme extensão territorial. Veja quais são as nações com os maiores territórios do mundo.

Por Flipar
Imagem de Monika Grafik por Pixabay

1º lugar: Rússia (Europa/Ásia) - Território: 17.098.246 km² - Capital: Moscou.

Imagem de Marina Stroganova por Pixabay

2° lugar: Canadá (América do Norte) - Território: 9.984.670 km² - Capital: Ottawa

Saffron Blaze wikimedia commons

3° lugar: Estados Unidos (América do Norte) - Território: 9.833.517 km² - Capital: Washington

Domínio publico

4° lugar: China (Ásia) - Território: 9.600.000 km² - Capital: Pequim

Wikimedia commons

5° lugar: Brasil (América do Sul) - Território: 8.515.767 km² - Capital: Brasília

Jorge Hamilton - Flickr

6° lugar: Austrália (Oceania) - Território: 7.692.060 km² - Capital: Camberra

Squirrel_photos por Pixabay

7° lugar: India (Ásia) - Território: 3.287.263 km² - Capital: Nova Deli

Youtube/ ALL in 4K

8° lugar: Argentina (América do Sul) - Território: 2.780.400 km² - Capital: Buenos Aires

Diego Celso wikimedia commons

9° lugar: Cazaquistão (Ásia) - Território: 2.724.902 km² - Capital: Astana

msykos - DSC00598

10° lugar: Argélia (África) - Território: 2.381.741 km² - Capital: Argel

Damien Boilley wikimedia commons

11° lugar: República Democrática do Congo (África) - Território: 2.344.858 km² - Capital: Kinshasa

domínio público

12° lugar: Arábia Saudita (Ásia) - Território: 2.206.714 km² - Capital: Riad

Imagem de muflih alhababi por Pixabay

13° lugar: Groenlândia (América do Norte) - Território: 2.166.086 km² - Capital: Nuuk

Reprodução do site ncl.com/br/pt/

14° lugar: México (América do Norte) - Território: 1.964.375 km² - Capital: Cidade do México

Carlos Martínez Blando wikimedia commons

15° lugar: Indonésia (Ásia) - Território: 1.910.931 km² - Capital: Jacarta

Yoanes Budiyanto wikimedia commons

16° lugar: Sudão (África) - Território: 1.886.000 km² - Capital: Cartum

Aamirco wikimedia commons

17° lugar: Líbia (África) - Território: 1.676.198 km² - Capital: Trípoli

giogalluz - Flickr

18° lugar: Irã (Ásia) - Território: 1.628.750 km² - Capital: Teerã

Max Salogni - Flickr

19° lugar: Mongólia (Ásia) - Território: 1.564.116 km² - Capital: Ulan Bator

Bruce Osteuropa wikimedia commons

20° lugar: Peru (América do Sul) - Território: 1.285.216 km² - Capital: Lima

Imagem de Patricia van den Berg por Pixabay

Veja Mais