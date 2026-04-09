Novas Veja os principais pontos turísticos de Roma, capital italiana Roma, capital da Itália, é chamada de 'Cidade Eterna' por sua história que ultrapassa 2.500 anos. Antigo centro do Império Romano, reúne monumentos famosos como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. Confira alguns dos principais pontos turísticos. Por Flipar

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