Gastronomia Sugestões para incorporar o peixe em suas refeições Peixes de água doce ou salgada, mais gordurosos ou mais magros, podem trazer diversos benefícios ao organismo. Além disso, são alimentos versáteis, que podem ser preparados de várias maneiras no dia a dia ou em ocasiões especiais. Por Flipar

PietervH - Flickr