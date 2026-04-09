Animais Temido e misterioso: dragão-de-komodo tem ‘dentes de ferro’ e ‘bactérias mortais’ na saliva Entre os répteis que ainda habitam o planeta, alguns despertam especial curiosidade por sua aparência imponente e comportamento singular. Ao longo da história, esses animais sempre chamaram a atenção de exploradores, cientistas e admiradores da natureza. Sua presença reforça a diversidade surpreendente das espécies que evoluíram em ambientes isolados. Além disso, representam exemplos vivos de adaptações impressionantes ao longo de milhões de anos. Estudar essas criaturas ajuda a compreender melh Por Flipar

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