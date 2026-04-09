Temido e misterioso: dragão-de-komodo tem ‘dentes de ferro’ e ‘bactérias mortais’ na saliva

Natural do arquipélago da Indonésia, especialmente das ilhas de Ilha de Komodo, Ilha de Rinca e Ilha de Flores, o Dragão-de-komodo é o maior lagarto vivo do planeta. Ele evoluiu de ancestrais varanídeos antigos que chegaram à região há milhões de anos.
Estudos indicam que seus antepassados eram ainda maiores e habitavam partes da Austrália, o que demonstra que essa espécie é remanescente de uma linhagem pré-histórica de milhões de anos.
Com o isolamento geográfico dessas ilhas, esse animal desenvolveu características próprias e se tornou um superpredador local. Fisicamente, o dragão-de-komodo é um réptil que impressiona.
Eles têm uma estrutura robusta, com machos podendo atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Sua pele é revestida por escamas reforçadas com pequenos ossos chamados osteodermas, que funcionam como uma armadura natural contra mordidas de rivais.
Eles também têm uma uma cauda musculosa, dentes serrilhados semelhantes aos de tubarões, garras afiadas e uma língua bifurcada amarela que detecta partículas químicas no ar e ajuda a monitorar presas a quilômetros de distância.
Recentemente, um estudo feito por pesquisadores ingleses revelou que o dragão-de-komodo possui dentes revestidos de um tipo de ferro que funciona como um 'revestimento', algo nunca antes visto em outros répteis.
Antigamente, acreditava-se que apenas bactérias letais em sua saliva causavam a morte das presas, mas pesquisas indicaram a presença de glândulas de veneno complexas que impedem a coagulação do sangue e induzem o choque no animal atacado.
Em termos comportamentais, o dragão-de-komodo é predominantemente solitário e territorial, embora possa tolerar outros indivíduos em áreas com abundância de alimento. Eles costumam passar parte do dia descansando à sombra para economizar energia e evitar o calor intenso das ilhas tropicais.
Apesar do tamanho, um dragão-de-komodo consegue correr rapidamente em curtas distâncias quando necessário. Sua alimentação inclui cervos, javalis, aves, pequenos mamíferos e até carcaças. Em alguns casos, indivíduos adultos podem até praticar canibalismo, especialmente contra filhotes vulneráveis.
As fêmeas depositam ovos em ninhos escavados no solo ou em montes abandonados por aves, e os filhotes nascem totalmente independentes. Durante os primeiros anos de vida, os jovens vivem em árvores para evitar predadores.
Atualmente, o dragão-de-komodo é considerado vulnerável devido à perda de habitat e mudanças ambientais relacionadas ao clima. Mesmo assim, esse animal ainda é um símbolo da biodiversidade e uma das criaturas mais fascinantes ainda existentes na Terra.