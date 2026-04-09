Estilo de Vida Barato e bom para a disposição, desde que com moderação: esse é o amendoim Muito apreciado como petisco no Brasil, o amendoim pode trazer benefícios à saúde quando consumido in natura ou com pouco processamento. Além de energético e acessível, deve ser ingerido com moderação. Por Flipar

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