Notícias Brasil tem viagem de ônibus mais longa do mundo; conheça o trajeto A viagem de ÃŽnibus mais longa em operaÃ§Ã£o comercial atualmente comeÃ§a no Brasil. Saiba mais sobre esse trajeto curioso e de grande extensÃ£o. Por Flipar

ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo TV Globo