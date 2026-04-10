Estilo de Vida Casas trogloditas: o que são, como e onde são construídas A arquitetura apresenta uma grande diversidade de estilos e reflete não apenas a estética, mas também a cultura de um povo e a relação entre o ser humano e o ambiente. Entre os exemplos mais antigos estão as casas trogloditas no sul da Tunísia. É normal pessoas de outros lugares do mundo se impressionarem com essas construções ao vê-las em fotos, filmes ou até quando viajam para lá. Mas o que são as casas trogloditas? Elas são moradias construídas dentro de cavernas ou escavadas diretamente em r Por Flipar

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