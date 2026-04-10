Entretenimento Gírias usadas por moradores de cada estado do Brasil Ricas em regionalismo, as gírias brasileiras refletem a identidade e o cotidiano de cada estado do país. Conheça expressões típicas que traduzem o jeito de viver em diferentes regiões, unindo tradição e criatividade linguística. Por Flipar

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