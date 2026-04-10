Galeria Qual a origem da expressão “Romeu e Julieta” quando usada para se referir ao queijo com goiabada Você gosta do doce “Romeu e Julieta”? Ou de pizza “Romeu e Julieta”? Muitos amam a mistura do sabor que o doce da goiaba combinado com o salgado do queijo trazem, mas ela também é muito odiada exatamente por essa combinação. O fato é que as sobremesas de “Romeu e Julieta” são muito populares no Brasil e aparecem em cardápios de vários restaurantes, mas você sabe qual é a origem da expressão “Romeu e Julieta”? Muitos acreditam que ela surgiu do comercial com a Turma da Mônica, dos anos 1970. Por Flipar

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