Qual a origem da expressão “Romeu e Julieta” quando usada para se referir ao queijo com goiabada

Entretanto, a expressão “Romeu e Julieta” tem uma origem muito mais antiga do que muita gente imagina e não surgiu com essa propaganda, como costuma ser dito por aí. Embora a propaganda com personagens inspirados no casal clássico tenha ajudado a popularizar o nome, ela não foi responsável diretamente por sua criação.
Afinal, dá para entender que a associação entre os dois alimentos e os personagens da obra de Shakespeare provavelmente surgiu por causa da ideia de dois elementos completamente diferentes formarem uma combinação perfeita, assim como o casal da literatura. Esse tipo de explicação simples e lógica costuma se espalhar facilmente e levou muitas pessoas a acreditarem que a origem estava ligada diretamente a essa publicidade.
Ao pesquisar os termos na internet, ele encontrou registros do uso da expressão “Romeu e Julieta” para se referir ao doce bem anteriores à propaganda de 1970. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado no livro “Tarrafadas: contos, anedotas e variedades”, de Cornélio Pires, publicado em 1935.
Nele, o autor já menciona “Romeu e Julieta” como nome para a sobremesa: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.Então, a partir da sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que o comercial ajudou a popularizar, mas não criou a expressão.