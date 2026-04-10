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Qual a origem da expressão “Romeu e Julieta” quando usada para se referir ao queijo com goiabada

Você gosta do doce “Romeu e Julieta”? Ou de pizza “Romeu e Julieta”? Muitos amam a mistura do sabor que o doce da goiaba combinado com o salgado do queijo trazem, mas ela também é muito odiada exatamente por essa combinação. O fato é que as sobremesas de “Romeu e Julieta” são muito populares no Brasil e aparecem em cardápios de vários restaurantes, mas você sabe qual é a origem da expressão “Romeu e Julieta”? Muitos acreditam que ela surgiu do comercial com a Turma da Mônica, dos anos 1970.

Por Flipar
Reprodução Youtube

Entretanto, a expressão “Romeu e Julieta” tem uma origem muito mais antiga do que muita gente imagina e não surgiu com essa propaganda, como costuma ser dito por aí. Embora a propaganda com personagens inspirados no casal clássico tenha ajudado a popularizar o nome, ela não foi responsável diretamente por sua criação.

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Afinal, dá para entender que a associação entre os dois alimentos e os personagens da obra de Shakespeare provavelmente surgiu por causa da ideia de dois elementos completamente diferentes formarem uma combinação perfeita, assim como o casal da literatura. Esse tipo de explicação simples e lógica costuma se espalhar facilmente e levou muitas pessoas a acreditarem que a origem estava ligada diretamente a essa publicidade.

Domínio público

Ao pesquisar os termos na internet, ele encontrou registros do uso da expressão “Romeu e Julieta” para se referir ao doce bem anteriores à propaganda de 1970. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado no livro “Tarrafadas: contos, anedotas e variedades”, de Cornélio Pires, publicado em 1935.

Wikimedia Commons / Cataleirxs

Nele, o autor já menciona “Romeu e Julieta” como nome para a sobremesa: “a sobre-mesa, especialmente, é a mesma em toda a parte: queijo e goiabada ou ‘Romeu e Julieta’, como lhe chamam os viajantes commerciaes”.Então, a partir da sua pesquisa, ele chegou à conclusão de que o comercial ajudou a popularizar, mas não criou a expressão.

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