Galeria As árvores mais lindas do mundo e por que elas se destacam Espalhadas por paisagens ao redor do planeta, as árvores podem ser vistas como verdadeiras joias naturais. Além de encantar pela beleza e imponência, desempenham papel essencial na manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio da vida. Por Flipar

Montagem/Divulgação e Flickr Leo Boudreau e Bernard Gagnon/Wikimédia Commons