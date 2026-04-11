Estilo de Vida Nova CNH no Brasil: regras mais simples, processo digital e custo reduzido na primeira habilitação A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em vigor no Brasil desde dezembro de 2025, trouxe mudanças relevantes que prometem tornar o processo mais acessível e moderno. A principal proposta é simplificar a obtenção da primeira habilitação, reduzindo custos e flexibilizando etapas que antes eram obrigatórias. Com isso, o modelo busca ampliar o acesso de novos condutores ao sistema. A digitalização ganhou protagonismo, permitindo que grande parte do processo seja iniciada e acompanhada online Por Flipar

Divulgação Detran-CE