Celebridades e TV Fã da série, Bruno Garcia revela surpresa com convite para atuar em ‘Os Outros’ O ator Bruno Garcia é uma das novidades da terceira temporada de “Os Outros”, série do Globoplay que estreou na plataforma dia 9 de abril de 2026. Em entrevista coletiva, ele revelou que é fã da produção desde a primeira temporada, em 2023, e ficou “sem acreditar” quando recebeu o convite para integrar o elenco da nova sequência. “Não sabia nada do personagem nem da história, mas falei: ‘Aceito’”. declarou Garcia, que interpreta o personagem Manoel, proprietário de uma pequena venda e que conhec Por Flipar

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