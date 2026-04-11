Celebridades e TV

Fã da série, Bruno Garcia revela surpresa com convite para atuar em ‘Os Outros’

O ator Bruno Garcia é uma das novidades da terceira temporada de “Os Outros”, série do Globoplay que estreou na plataforma dia 9 de abril de 2026. Em entrevista coletiva, ele revelou que é fã da produção desde a primeira temporada, em 2023, e ficou “sem acreditar” quando recebeu o convite para integrar o elenco da nova sequência. “Não sabia nada do personagem nem da história, mas falei: ‘Aceito’”. declarou Garcia, que interpreta o personagem Manoel, proprietário de uma pequena venda e que conhec

Por Flipar
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“Estou vivendo aquele sonho de criança, de quando você vê um filme e tem muita vontade de entrar nele… Eu entrei (risos)”, confessou Bruno Garcia. Criada e escrita por Lucas Paraizo, a série conta com direção artística de Luisa Lima. A terceira temporada ainda reúne nomes como Lázaro Ramos, Mariana Lima, Carol Duarte e Adanilo no elenco.

- Reprodução do Flickr UPP RJ

Nascido em Recife, capital de Pernambuco, no dia 29 de novembro de 1970, Bruno Garcia é filho do ator e diretor João Demilton, com quem deu os primeiros passos na carreira artística. Em mais de quatro décadas de carreira, ele tem uma trajetória sólida e multifacetada, com atuações no teatro, televisão e cinema.

Reprodução do Instagram @brunogarci

No início da vida adulta, Garcia mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1991, fez sua estreia na televisão na novela “Felicidade”, da TV Globo, marcando o início de uma presença que se tornaria constante em produções televisivas.

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Desde então, ele participou de diversas novelas, como “Coração de Estudante” (2002), “Kubanacan” (2003), “Pé na Jaca” (2006) e “Três Irmãs” (2008). Em “Bang Bang”, de 2005, fez o protagonista Ben Silver.

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Ao longo do anos, Bruno Garcia consolidou seu nome em diferentes projetos, destacando-se também nos palcos. Em 1995, recebeu reconhecimento importante ao conquistar o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. de melhor ator de teatro por sua atuação em “A Ver Estrelas”, evidenciando sua versatilidade e talento.

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No cinema, ele acumula algumas performances marcantes. Em 1999, interpretou Castro Alves em uma produção biográfica sobre o poeta. No ano seguinte, ganhou visibilidade ao participar de “O Auto da Compadecida”, trama baseada na obra de Ariano Suassuna, com o personagem Vicentão, o valentão da cidade de Taperoá, no sertão da Paraíba. 'Uma Advogada Brilhante', de 2025, é um dos seus trabalhos mais recentes nas telonas.

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Em 2003, seu desempenho em “Lisbela e o Prisioneiro” rendeu uma indicação ao Grande Otelo na categoria de melhor ator coadjuvante, reforçando seu prestígio na indústria. Já em 2010, integrou a bem-sucedida franquia “De Pernas pro Ar”, ao lado de Ingrid Guimarães.

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Na televisão, foi protagonista da série “S.O.S Emergência”, no papel do médico Dr. Wando. A partir de 2017, passou a integrar o elenco principal de “Sob Pressão”, interpretando o médico Décio, personagem que foi ganhando ainda mais relevância ao longo das temporadas, chegando a assumir a direção do hospital na quarta fase da série.

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Em sÃ©ries, ele tambÃ©m fez diversas participaÃ§Ãµes especiais em produÃ§Ãµes famosas da TV Globo, como â??Os Normaisâ? â??A Grande FamÃ­liaâ?, â??Brava Genteâ?, â??A Diaristaâ?, â??Sob Nova DireÃ§Ã£oâ? â??Cine HolliÃºdy e â??Juntas e Separadasâ?.

- ReproduÃ§Ã£o do Instagram @brunogarci

Em 2017, Bruno Garcia entrou para o elenco da terceira temporada do humorístico “Escolinha do Professor Raimundo” no papel de Ptolomeu, no lugar de Otaviano Costa, que havia interpretado o personagem inteligente e estudioso nas temporadas anteriores da nova versão do programa.

Reprodução do Instagram @brunogarci

Na vida pessoal, em que costuma ser bastante discreto, Bruno Garcia é pai de Bella Garcia, fruto do casamento do ator com a estilista Marta Macedo, de quem se separou em 2002.

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