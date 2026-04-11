Economia Saiba por que a murta ameaça as plantações de frutas cítricas A murta, planta ornamental bastante comum em jardins urbanos brasileiros, tornou-se um dos principais focos de preocupação da citricultura nas últimas décadas. Embora valorizada pelo aroma e pela estética, essa espécie, cientificamente conhecida como Murraya paniculata, passou a ser considerada um risco fitossanitário relevante, especialmente em regiões produtoras de laranja, limão e outras frutas cítricas. O motivo está diretamente ligado à sua relação com uma das doenças mais devastadoras do s Por Flipar

Bryan James sherman /Wikimédia Commons