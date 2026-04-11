Celebridades e TV Carreira mais longeva do entretenimento! Relembre quem foi Mickey Rooney, ícone de Hollywood Considerado pelo Guinness Book como o ator com a mais longa carreira no palco e nas telas, Mickey Rooney teve uma carreira que se estendeu por quase 90 anos no cinema, no teatro e na televisão. Conheça mais sobre sua trajetória! Por Flipar

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