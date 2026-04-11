Carreira mais longeva do entretenimento! Relembre quem foi Mickey Rooney, ícone de Hollywood

Nascido em 1920, no Brooklyn, ele estreou no vaudeville ainda criança e logo se tornou uma estrela mirim fenomenal, imortalizando o personagem Andy Hardy e formando uma parceria lendária com Judy Garland em diversos musicais da era de ouro.
Durante esse período, chegou a ser considerado uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, ele demonstrou uma enorme versatilidade ao atuar em comédias, musicais, dramas e filmes familiares.
Ao longo de sua carreira, Rooney participou de centenas de produções entre cinema e televisão, algo raro mesmo entre atores veteranos. Um de seus trabalhos mais lembrados da fase adulta foi sua atuação no filme 'Bonequinha de Luxo', de 1961.
O ator também recebeu reconhecimento por atuações dramáticas importantes, como em 'O Corcel Negro', de 1979, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Mesmo enfrentando altos e baixos financeiros e pessoais ao longo da vida, Rooney se manteve ativo artisticamente até idade avançada. Em 1983, ele recebeu um Oscar honorário em reconhecimento à sua longa contribuição à indústria.
Mickey Rooney faleceu de causas naturais em 2014, aos 93 anos, deixando um legado impressionante — em mais de 340 produções — como um dos artistas mais produtivos e duradouros da história do cinema mundial.