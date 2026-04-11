‘Parque do chocolate’ na Suíça irá custar R$ 2,5 bilhões e tem pré-inauguração prevista para 2027

O Parc du Chocolat Cailler, orçado em € 436,1 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), já tem planejada uma abertura antecipada de suas primeiras fases entre o fim de 2027 e meados de 2028.
No início de 2026, o projeto de 300 mil m² avançou para a etapa de consulta pública, aproximando a concretização de um complexo que contará com hotelaria, gastronomia e imersões sensoriais.
O parque será erguido no entorno da Cailler, a fábrica de chocolates mais antiga da Suíça. A proposta é oferecer um roteiro de até seis horas que detalha desde a origem do cacau até a sua fusão com o renomado leite da região de Gruyère.
Inicialmente, a meta é atrair entre 700 mil e 800 mil visitantes por ano. Com a expansão das atrações a longo prazo, a expectativa é que o fluxo anual ultrapasse a marca de um milhão de pessoas.
Além de consolidar a área como a 'Capital do Chocolate Suíço' no cenário global, a iniciativa deve impulsionar a economia local com a criação de cerca de 300 novos postos de trabalho, de acordo com representantes da Cailler.