Confundidas no mundo animal, gralhas e corvos compartilham inteligência impressionante; confira

Corvos e gralhas são exemplos notáveis. Ambas pertencem à família Corvidae, um grupo de aves reconhecido por reunir algumas das espécies com capacidades cognitivas comparáveis às de primatas.
Essas aves são encontrados em diferentes regiões do mundo, como florestas, campos, áreas rurais e ambientes urbanos e apresentam várias características em comum como a grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes.
Tanto corvos quanto gralhas possuem dietas onívoras e oportunistas, alimentando-se de sementes, frutos, pequenos animais e até carniça, além da habilidade para resolver problemas, utilizar objetos como ferramentas e memorizar situações.
Outro ponto em comum é a comunicação vocal bastante desenvolvida, com diferentes sons usados para alertar o grupo sobre perigos ou organizar deslocamentos coletivos.
Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes entre elas, principalmente relacionadas ao tamanho e à aparência física que ajudam na identificação imediata de cada espécie.
Os corvos, especialmente o corvo-comum (Corvus corax), são significativamente maiores, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar um metro e um bico mais robusto e curvado.
Sua plumagem é predominantemente preta com reflexos metálicos, e suas penas da garganta costumam ser mais eriçadas, conferindo uma aparência mais imponente.
Também há diferenças nas vocalizações, já que os corvos produzem sons mais graves e profundos, enquanto as gralhas emitem chamados mais agudos e rápidos.
Por outro lado, as gralhas são menores e exibem uma diversidade de cores muito maior, como o azul vibrante da gralha-azul brasileira ou o cinza e preto da gralha-de-nuca-cinzenta europeia.
Em relação ao comportamento social, corvos frequentemente vivem em grupos menores ou até de forma mais isolada, enquanto gralhas costumam formar bandos numerosos e bastante ativos.
Essas aves exercem papel ecológico importante, ajudando no controle de insetos, na dispersão de sementes e na limpeza do ambiente ao consumir matéria orgânica em decomposição.
Além disso, aparecem com frequência em mitologias e tradições culturais de diversos povos, muitas vezes associadas à inteligência, ao mistério e à observação atenta da natureza.