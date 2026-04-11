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Confundidas no mundo animal, gralhas e corvos compartilham inteligência impressionante; confira

As aves sempre despertaram curiosidade por sua diversidade de formas, comportamentos e níveis de inteligência. Entre elas, algumas espécies se destacam pela capacidade de adaptação e pela interação social complexa.

Por Flipar
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Corvos e gralhas são exemplos notáveis. Ambas pertencem à família Corvidae, um grupo de aves reconhecido por reunir algumas das espécies com capacidades cognitivas comparáveis às de primatas.

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Essas aves são encontrados em diferentes regiões do mundo, como florestas, campos, áreas rurais e ambientes urbanos e apresentam várias características em comum como a grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes.

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Tanto corvos quanto gralhas possuem dietas onívoras e oportunistas, alimentando-se de sementes, frutos, pequenos animais e até carniça, além da habilidade para resolver problemas, utilizar objetos como ferramentas e memorizar situações.

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Outro ponto em comum é a comunicação vocal bastante desenvolvida, com diferentes sons usados para alertar o grupo sobre perigos ou organizar deslocamentos coletivos.

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Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes entre elas, principalmente relacionadas ao tamanho e à aparência física que ajudam na identificação imediata de cada espécie.

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Os corvos, especialmente o corvo-comum (Corvus corax), são significativamente maiores, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar um metro e um bico mais robusto e curvado.

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Sua plumagem é predominantemente preta com reflexos metálicos, e suas penas da garganta costumam ser mais eriçadas, conferindo uma aparência mais imponente.

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Também há diferenças nas vocalizações, já que os corvos produzem sons mais graves e profundos, enquanto as gralhas emitem chamados mais agudos e rápidos.

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Por outro lado, as gralhas são menores e exibem uma diversidade de cores muito maior, como o azul vibrante da gralha-azul brasileira ou o cinza e preto da gralha-de-nuca-cinzenta europeia.

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Em relação ao comportamento social, corvos frequentemente vivem em grupos menores ou até de forma mais isolada, enquanto gralhas costumam formar bandos numerosos e bastante ativos.

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Essas aves exercem papel ecológico importante, ajudando no controle de insetos, na dispersão de sementes e na limpeza do ambiente ao consumir matéria orgânica em decomposição.

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Além disso, aparecem com frequência em mitologias e tradições culturais de diversos povos, muitas vezes associadas à inteligência, ao mistério e à observação atenta da natureza.

Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

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