Galeria Da Antiguidade aos escritórios e escolas: carimbos foram instrumentos de autenticação e são usados até hoje Carimbos são instrumentos antigos de marcação e autenticação que acompanham a história da escrita e da organização social desde as primeiras civilizações. Seus registros mais antigos se originam na Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., quando cilindros gravados eram rolados sobre argila úmida para identificar documentos e propriedades. No Egito Antigo, selos também eram usados para lacrar recipientes e validar correspondências. Na China, carimbos entalhados em pedra ou jade tornaram-se símbolos Por Flipar

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