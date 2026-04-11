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Da Antiguidade aos escritórios e escolas: carimbos foram instrumentos de autenticação e são usados até hoje

Carimbos são instrumentos antigos de marcação e autenticação que acompanham a história da escrita e da organização social desde as primeiras civilizações. Seus registros mais antigos se originam na Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., quando cilindros gravados eram rolados sobre argila úmida para identificar documentos e propriedades. No Egito Antigo, selos também eram usados para lacrar recipientes e validar correspondências. Na China, carimbos entalhados em pedra ou jade tornaram-se símbolos

Por Flipar
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Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais.

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No sÃ©culo 19, com a popularizaÃ§Ã£o do papel e das administraÃ§Ãµes pÃºblicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais prÃ¡ticos e acessÃ­veis. Essa ferramenta entÃ£o passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias.

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Na contemporaneidade, a ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens.

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Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos.

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Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica.

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