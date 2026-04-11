Da Antiguidade aos escritórios e escolas: carimbos foram instrumentos de autenticação e são usados até hoje

Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais.
No sÃ©culo 19, com a popularizaÃ§Ã£o do papel e das administraÃ§Ãµes pÃºblicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais prÃ¡ticos e acessÃveis. Essa ferramenta entÃ£o passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias.
Na contemporaneidade, a ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens.
Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos.
Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica.